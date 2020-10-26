Одна людина загинула та ще семеро - ушпиталені. У Рівному в смертельну автотрощу втрапили маршрутка та два легковики. Що призвело до трагедії - у нашому сюжеті.

Це відео відзняв один із пасажирів маршрутки одразу після того, як вона потрапила в ДТП. Поруч розбитий дощенту легковик. Аварія сталася близько 16 години вечора у мікрорайоні Новий Двір, що у Рівному. Мікроавтобус їхав до сусіднього містечка Здолбунів. І зіткнувся із двома легковиками.

Тарас, водій маршрутки:

Я тільки виїхав он із зупинки. Скільки тут - метрів 50. Їхав по своїй полосі. "Джилі" їхала навпроти, не знаю може метрів два може три. Він просто виїхав лоб в лоб і все. Він просто їхав і рєзко подався влево. Всьо. А другу я зацепив по інерції просто.

Одна з автівок отримала лише незначні пошкодження. А от інша - розтрощена вщент. Її кермувальник загинув ще до приїзду карети "швидкої".

Петро, житель Рівного:

Помагав витягувать людей з машини. Водія ми не витягнули, бо він був зажатий. То приїхали МЧСники там різали і пиляли достали.

У найбільш постраждалому легковику їхали троє пасажирів - родичі кермувальника. Відомо, що вони поверталися зі збирання грибів. Двох жінок та чоловіка із множинними травмами "швидкими" доправили у Рівненську центральну міську лікарню. Медики кажуть, стан пацієнтів - важкий. Їх готують до операцій.

Михайло Копель, лікар-травматолог Рівненської центральної міської лікарні:

Найтяжча жінка, яка зараз проходить ще обстеження, тобто їй роблять КТ черевної порожнини. Там перелом стегна, перелом променевої кістки, струс головного мозку, в неї забій головного мозку і множинні рани обличчя, гомілки.

У лікарню привезли і чотирьох пасажирів маршрутки. Троє з них - діти. У всіх підозра на струс мозку. Загалом у маршрутці їхало півтора десятка людей. На ділянці дороги, де сталася автотроща - обгін заборонений, наголошують у поліції. Нині усі обставини трагедії встановлюють слідчі.

Марія Юстицька, в.о. керівника відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Рівненській області:

За попередньою інформацією водій автомобіля «Джилі» здійснював маневр обгону автомобіля "Сітроєн", перетнувши суцільну смугу. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Через ДТП рух транспорту центральною вулицею міста на кілька годин перекрили.