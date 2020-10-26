У Таїланді протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра [ Редактировать ]
Тисячі людей вийшли на антиурядові протести в Бангкоку. Напередодні сплив час ультиматуму мітингувальників, у якому вони вимагали від прем'єр-міністра піти у відставку. Це найсерйозніша урядова криза в країні від 2010 року.
Чинний прем'єр прийшов до влади шість років тому завдяки військовому перевороту. І опозиція нині звинувачує його у спробі узурпувати владу. Люди вимагають реформ, нової конституції, а також обмеження повноважень монархії.
Боу, протестувальниця:
Я не хочу здаватися і хочу, щоби зміни настали ще для мого покоління. Я протестуватиму і виходитиму на такі акції, бо я хочу реформ.
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