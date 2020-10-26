Тисячі людей вийшли на антиурядові протести в Бангкоку. Напередодні сплив час ультиматуму мітингувальників, у якому вони вимагали від прем'єр-міністра піти у відставку. Це найсерйозніша урядова криза в країні від 2010 року.

Чинний прем'єр прийшов до влади шість років тому завдяки військовому перевороту. І опозиція нині звинувачує його у спробі узурпувати владу. Люди вимагають реформ, нової конституції, а також обмеження повноважень монархії.

Боу, протестувальниця: