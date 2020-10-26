На Харківщині зафіксували нестачу бюлетенів та пошкоджені листки для голосування [ Редактировать ]
Про порушення заявляють і в "Опозиційній платформі - За життя". Представники політсили усю ніч, кажуть, виїжджали на сигнали з дільниць в Харкові - фіксували нестачу бюлетенів та пошкоджені листки для голосування.
Заявляють, що йдеться про цілу систему.
Андрій Спаський, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":
Или оказываются протоколы с других округов, причем за одну и ту же партию проголосованные, - такое например было в Немышлянском и Индустриальном районах, написаны соответствующие заявления в полицию. Сейчас поступил сигнал по Слободскому району. По нашему заявлению пересчитать участковую комиссию 364, был произведен пересчет контрольных талонов, непосредственно в самих бюллетенях За "Блок Кернеса" было выявлено 5 бюллетеней, которые выявились недействительными.
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