Про порушення заявляють і в "Опозиційній платформі - За життя". Представники політсили усю ніч, кажуть, виїжджали на сигнали з дільниць в Харкові - фіксували нестачу бюлетенів та пошкоджені листки для голосування.

Заявляють, що йдеться про цілу систему.

Андрій Спаський, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":