Ознакою нинішніх місцевих виборів в Україні стало домінування регіональних політичних проєктів. Реформа децентралізації, яку завершила партія "Слуга Народу", надала чинним міським головам та їхнім партіям ресурс, і вони використали його, щоб отримати голоси виборців. Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що парламентські партії, і зокрема "Слуга Народу", були не у виграшному становищі, бо не використовували адміністративний ресурс, який має чинна місцева влада.

"Причина - реформа децентралізації. Бюджети Києва й усіх великих міст зросли вдвічі в порівнянні з 2015 роком, з 2014-м - утричі. Там, де мери цим скористалися, де вони використали це для міста, це дало їм перевагу", - пояснив Фесенко.

Крім того, на результати виборів вплинула ситуація з коронавірусом. Попри необхідність карантинних обмежень - вони непопулярні, чим і скористалися місцеві еліти.

"Епідемія вплинула - явка знизилася, в цих умовах консолідованіший електорат виявився в мерів, їхні виборці прийшли. А в парламентських, молодіжних партій ситуація була складніша. Центра влада вводить обмеження, а місцева захищає. Добрий - поганий поліцейський", - прокоментував політолог.

Водночас партія "Слуга Народу", попри невиграшне становище й дебют на місцевих виборах, показала непоганий результат. За даними паралельного підрахунку голосів, які проводила партія, "слуги" здобувають 20% місць в обласних та 17% - у районних радах, а також 15% посад голів ОТГ.

"По "Слузі Народу" зараз всі порівнюють з виборами минулого року. Кажуть, що набагато менше. Але треба розуміти, що вибори минулого року - це була аномалія. Гадаю, як не було до цього майже 30 років таких результатів, так і після ми ще довго не побачимо такої монопольної перемоги однієї політсили. У порівнянні з іншими політичними силами, конкурентами - ОПЗЖ, "Європейська солідарність" - у "Слуги Народу" непогана ситуація. Думаю, вони будуть навіть випереджати конкурентів за кількістю депутатських мандатів", - сказав Фесенко.

Серед позитивних тенденцій Володимир Фесенко назвав відсутність реваншу попередньої влади й проросійських партій.

"Як позитивну тенденцію відзначу - не відбулося реваншу. Взагалі не відбулося реваншу ні в кого. Ні в Порошенка. Не відбулося реваншу ОПЗЖ. І взагалі реваншу проросійських партій", - підкреслив він.

За прогнозами політолога, в місцевих радах не буде монополії однієї політичної сили й для вирішення важливих завдань депутати створюватимуть ситуативні коаліції.