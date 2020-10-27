Азербайджан взяв під контроль селище у Нагірному Карабаху [ Редактировать ]
Азербайджан заявив про встановлення контролю над іще одним селищем у Нагірному Карабаху. Військові зайшли на територію райцентру Кубатли, відео публікує міноборони. У Єревані визнали втрату цього регіону і заявили про нові удари азербайджанських армійців по прикордонному блокпосту на півдні Вірменії.
Прем'єр-міністр Нікол Пашинян констатує, що нове перемир'я, про яке домовились напередодні, - зірване. Третя спроба припинити вогонь у регіоні, цього разу за посередництва Сполучених Штатів, провалилася.
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