Азербайджан заявив про встановлення контролю над іще одним селищем у Нагірному Карабаху. Військові зайшли на територію райцентру Кубатли, відео публікує міноборони. У Єревані визнали втрату цього регіону і заявили про нові удари азербайджанських армійців по прикордонному блокпосту на півдні Вірменії.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян констатує, що нове перемир'я, про яке домовились напередодні, - зірване. Третя спроба припинити вогонь у регіоні, цього разу за посередництва Сполучених Штатів, провалилася.