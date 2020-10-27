Кто такой детектив НАБУ Кареев, который добился увольнения Сытника [ Редактировать ]
Решение ОАСК об увольнении Сытника возобновило в должности детектива Кареева, которого уволили после окончания досудебного расследования "квартирного" дела против председателя Счетной палаты. После увольнения Кареева дело так и не дошло до суда, а Счетная палата засекретила отчет о злоупотреблениях с бюджетными средствами в НАБУ. Сообщает "Униан".
Окружной админсуд Киева 26 октября постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение. В рамках иска Кареева выдали частное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства. Речь идет о руководителе второго подразделения детективов Александре Карееве, которого директор НАБУ Сытник выгнал после расследования своим подчиненным "квартирного" дела против Валерия Пацкана, руководителя Счетной палаты, которое должны были передать в суд.
История с незаконным увольнением руководителя группы детективов, из-за которого было приостановлено дело в отношении нынешнего руководителя Счетной палаты Пацкана, стала известной еще в декабре прошлого года. Тогда стало известно, что Счетная палата засекретила отчет по проведенному аудиту НАБУ, который выявил многочисленные нарушения, в том числе и финансовые. Журналист Владислав Дзивидзинский заявил, что это связано с делом НАБУ против самого Пацкана.
"Председателем Счетной палаты Валерий Пацкан был назначен из депутатского кресла БПП. На тот момент он был в разработке НАБУ за приватизацию служебной квартиры и можно предположить, что вел себя "послушно". Вскоре у директора НАБУ Артема Сытника исчезли претензии к квартире Пацкана, а у Пацкана исчезли замечания к директору НАБУ в части расходования бюджетных средств ", - писал Дзивидзинский.
Позже стали известны и подробности засекреченного отчета Счетной палаты о финансовых злоупотреблениях директора НАБУ Сытника. Telegram-канал Инсайдер UA сообщил интересные подробности о засекреченном отчете Счетной палаты, в котором раскрывались "схемы" в НАБУ. Авторы канала утверждают, что выявленные нарушения касались закупки и использования военного транспорта, а также нецелевого и практически бесконтрольного использования бюджетных средств "секретными агентами" НАБУ.
28 августа этого года Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Ранее директор Национального антикоррупционного бюро был внесен в реестр коррупционеров по решению суда. Напомним, что также недавно стали известны подробности ДТП с участием нынешнего заместителя и кума Сытника Андрея Калужинского. Калужинский совершил смертельное ДТП на освещенном переходе, но избежал наказания за это.
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