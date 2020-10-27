Напад акули на українських туристів у Єгипті. Під час занурення в заповіднику "Рас Мухаммад" на матір з 12-річним сином напав хижак. Це підтвердили і в Держагенстві розвитку туризму.

У жінки глибокі рани від укусів. Хлопчик втратив частину руки. Він в реанімації - дитину сьогодні двічі прооперували.

Постраждав також інструктор. Водночас представники турагентства кажуть: тур українка придбала за межами готелю, тож страховий поліс не покриває витрат на лікування.

Але уряд Єгипту повністю взяв на себе медичну допомогу українцям.