У Єгипті акула напала на родину українців [ Редактировать ]
Напад акули на українських туристів у Єгипті. Під час занурення в заповіднику "Рас Мухаммад" на матір з 12-річним сином напав хижак. Це підтвердили і в Держагенстві розвитку туризму.
У жінки глибокі рани від укусів. Хлопчик втратив частину руки. Він в реанімації - дитину сьогодні двічі прооперували.
Постраждав також інструктор. Водночас представники турагентства кажуть: тур українка придбала за межами готелю, тож страховий поліс не покриває витрат на лікування.
Але уряд Єгипту повністю взяв на себе медичну допомогу українцям.
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