Блокування доріг по всій країні: Польща протестує через аборти [ Редактировать ]
Б'є "ковідні" антирекорди і Польща. За останню добу там 15 тисяч нових випадків. Однак зараз коронавірус - це не єдиний виклик перед країною. Польща охоплена протестами. Через закон про маже повну заборону абортів.
Напередодні у півсотні міст, зокрема, й у Варшаві, активістки блокували дороги.
Сьогодні до протестів долучилася польська опозиція - привели мітингарів з плакатами просто у залу парламентських засідань. Демонстрації не припиняються з п'ятниці, коли Конституційний суд визнав незаконними аборти навіть у разі патології плода.
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