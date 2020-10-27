Б'є "ковідні" антирекорди і Польща. За останню добу там 15 тисяч нових випадків. Однак зараз коронавірус - це не єдиний виклик перед країною. Польща охоплена протестами. Через закон про маже повну заборону абортів.

Напередодні у півсотні міст, зокрема, й у Варшаві, активістки блокували дороги.

Сьогодні до протестів долучилася польська опозиція - привели мітингарів з плакатами просто у залу парламентських засідань. Демонстрації не припиняються з п'ятниці, коли Конституційний суд визнав незаконними аборти навіть у разі патології плода.