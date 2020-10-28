У Кривому Розі поїзд з вугіллям зійшов з рейок [ Редактировать ]
Вантажний поїзд зійшов з рейок у Кривому Розі. Аварія сталася сьогодні близько третьої ночі на перегоні до станції "Кривий Ріг Західний. Із залізничної колії зрушили 14 вагонів із вугіллям.
За попередніми даними, аварія трапилась унаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Потерпілих внаслідок трощі - немає, повідомили у поліції Дніпропетровщини.
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