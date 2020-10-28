Усі на боротьбу з COVID-19! Нових місць для пацієнтів з ускладненнями коронавірусної інфекції потребує Рівненщина. Тож, у регіоні під інфекційні шпиталі перепрофільовують дедалі більше медичних закладів. Незважаючи на це, 70 відсотків таких місць у лікарнях вже зайняті. Втім, така ситуація загрожує хворим на інші тяжкі захворювання, не пов'язані з новим вірусом.

Майже усі місця зайняті у лікарнях Рівного. Місто віднедавна у "червоній" зоні, закінчуються ліжка для коронавірусних хворих. У першій міській лікарні найбільше недужих з ковідом в регіоні - 181 пацієнт.

Євген Кучерук, головний лікар Рівненської центральної міської лікарні №1:

У нас 240 ліжок під COVID-19. Залишилось 12 місць. З жахом думаємо за ніч і за вихідні. Дуже важкі поступають.

Лише за останню добу в області виявили 296 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий показник за час карантину в регіоні. Нині ушпиталені понад 700 людей з коронавірусом. За два останні тижні для них перепрофілювали іще чотири медзаклади. Але й це не розвантажило лікарні - у семи з них інфекційні та реанімаційні відділення забиті тяжкими пацієнтами.

Сергій Подолін, виконуючий обов'язки голови Рівненської обласної державної адміністрації:

У нас сьогодні працює 13 лікарень, які обслуговують хворих на COVID-19. Мене турбує, що у нас вже 70 відсотків ліжок зайняті. У резерві в нас є ще 5 лікарень, які готові прийняти хворих на COVID-19.

І щодня додаються нові хворі з ковідом. Для них готують іще дві лікарні - у Зарічному та Вараші. Від початку пандемії на Рівненщині коронавірусних ліжок збільшили втричі. Проте через таке перепрофілювання в регіоні може не вистачити місць для пацієнтів, які потребують госпіталізації, але не мають коронавірусу.

Олег Вівсянник, начальник обласного управління охорони здоров'я:

Ми маємо ще дефіцит ліжок для надання медичної допомоги іншим пацієнтам з невідкладними станами і відповідно від цього ми повинні контролювати і складати щоденно нові маршрути для того, щоби усіх, хто цього потребує, могли отримати медичну допомогу.

Нині на Рівненщині шість "червоних" зон - чотири міста та два райони. Решта - "помаранчеві". Втім, епідситуація стрімко погіршується.

Сергій Подолін, виконуючий обов'язки голови Рівненської обласної державної адміністрації:

Зарічненський район ще поки у "помаранчевій" зоні, але ми постійно моніторимо захворюваність по даним районам і бачимо, що дійсно є загроза, що він увійде у "червону" зону. Демидівський район демонструє показник, що характерний вже для "червоної" зони.

Побільшало в регіоні і летальних випадків. За останні чотири дні померли 26 людей - серед них і сімнадцятирічний юнак.