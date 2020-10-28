Зранку на території ТВК йому стало зле

В Одесі помер член дільничної виборчої комісії. Три доби поспіль він намагався здати протоколи та бюлетені до міського тервиборчкому. Чоловіку було сорок 48 років.

Зранку на території ТВК йому стало зле - стався серцевий напад. Викликали "швидку", у вкрай важкому стані - шпиталізували, але у лікарні чоловік помер.

Євген Григор'єв, директор міської клінічної лікарні №1: