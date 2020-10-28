В Одесі помер член дільничної виборчої комісії [ Редактировать ]
В Одесі помер член дільничної виборчої комісії. Три доби поспіль він намагався здати протоколи та бюлетені до міського тервиборчкому. Чоловіку було сорок 48 років.
Зранку на території ТВК йому стало зле - стався серцевий напад. Викликали "швидку", у вкрай важкому стані - шпиталізували, але у лікарні чоловік помер.
Євген Григор'єв, директор міської клінічної лікарні №1:
У больного это повторный инфаркт. Больной являлся по сердечно-сосудистой патологии инвалидом второй группы. У больного был, как нам кажется, сахарный диабет, ожирение - то есть сопутствующая патология была достаточно тяжелая.
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