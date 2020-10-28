Від коронавірусу помер мер Борисполя Анатолій Федорчук [ Редактировать ]
Від коронавірусу помер мер Борисполя Анатолій Федорчук. Він захворів на ковід разом з дружиною і їх обох госпіталізували.
У листопаді Федорчуку мав виповнитися 61 рік. Він керував містом три терміни поспіль - від 2006 року, і на цих виборчих перегонах знову лідирував.
Тимчасового мера у Борисполі не призначатимуть, - про це заявили у тамтешній міськраді. А ще там пояснюють: те, що сталося - це правова колізія. Адже Федорчук виграв вибори, однак тервиборчком його ще не оголосив міським головою. А відтак на Бориспіль чекають перевибори.
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