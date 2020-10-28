Зеленский сменил главу СБУ в Хмельницкой области [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области.
Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.
Так, президент уволил с должности начальника СБУ в Хмельницкой области Игоря Вуева. На его место был назначен Тарас Цюцюра.
"Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе президента №469/2020 от 28 октября.
Отметим, что Вуев был назначен на пост главы Службы безопасности Украины в Хмельницкой области 17 января этого года.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил новую главу Черниговской ОГА.
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