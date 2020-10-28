Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области.

Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

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Так, президент уволил с должности начальника СБУ в Хмельницкой области Игоря Вуева. На его место был назначен Тарас Цюцюра.

"Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе президента №469/2020 от 28 октября.

Отметим, что Вуев был назначен на пост главы Службы безопасности Украины в Хмельницкой области 17 января этого года.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил новую главу Черниговской ОГА.