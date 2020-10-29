Осіб, які накинулися на україномовну жінку у Слов'янську, покарають згідно закону. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Противникам державної мови інкримінують розпалювання ворожнечі та образу почуттів за мовними ознаками.

А це, між іншим, до п'яти років за ґратами, зазначив Варченко. Нагадаю, поліція Слов'янська відкрила кримінальне провадження після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому жінку в маршрутці лають, бо вона розмовляє українською. А потім ще й намагаються виштовхати з автобуса. Наразі встановлюють громадян, які були учасниками інциденту.