У Слов'янську противників української мови покарають згідно закону [ Редактировать ]
Осіб, які накинулися на україномовну жінку у Слов'янську, покарають згідно закону. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Противникам державної мови інкримінують розпалювання ворожнечі та образу почуттів за мовними ознаками.
А це, між іншим, до п'яти років за ґратами, зазначив Варченко. Нагадаю, поліція Слов'янська відкрила кримінальне провадження після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому жінку в маршрутці лають, бо вона розмовляє українською. А потім ще й намагаються виштовхати з автобуса. Наразі встановлюють громадян, які були учасниками інциденту.
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