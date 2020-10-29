Серійне пограбування у музеях Нідерландів. За місяць із двох експозицій, присвячених Другій світовій війні, злодії винесли десятки раритетів. Зокрема, нацистське обмундирування та зброя. Вартість викраденого - близько півтора мільйона євро.

Поліція вважає, що крадії діяли на замовлення чорних колекціонерів. З огляду на ситуацію в музеях, по країні посилять заходи безпеки, а також повернуть найцінніші експонати приватним власникам, які надали їх для публічного огляду.