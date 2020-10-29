У Нідерландах злодії обікрали музеї Другої світової війни [ Редактировать ]
Серійне пограбування у музеях Нідерландів. За місяць із двох експозицій, присвячених Другій світовій війні, злодії винесли десятки раритетів. Зокрема, нацистське обмундирування та зброя. Вартість викраденого - близько півтора мільйона євро.
Поліція вважає, що крадії діяли на замовлення чорних колекціонерів. З огляду на ситуацію в музеях, по країні посилять заходи безпеки, а також повернуть найцінніші експонати приватним власникам, які надали їх для публічного огляду.
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