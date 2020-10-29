Післявиборчі пристрасті на Прикарпатті. У деяких тервиборчкомах доходить навіть до бійок. Кандидати звинувачують один одного в махінаціях. А члени ДВК кивають на надскладний новий виборчий кодекс. Про п'ятий день підрахунку голосів - дивіться далі.

Засідання Надвірнянської міської територіальної виборчої комісії. Сюди для перерахунку зносять мішки із бюлетенями однієї із ДВК.

Недійсні бюлетені. Члени комісії, я недійсні бюлетені ставлю тут рядом, тому що їх може бути більше, їх залишимо на перерахунок на останній час.

Голова дільничної комісії, бюлетені якої перераховують, розповідає: в ТВК в їхніх протоколах виявили розбіжності по кількості бюлетенів. Одного не вистачало. Тож тепер перераховують всі.

Марія Михайлюк, голова дільничної виборчої комісії в місті Надвірна:

Я вважаю що може недораховано, бо кількість бюлетенів, коли ми получали, получалось або більше, або менше. По списку не йшли. Як уточнений список нам дали 1402, то там не було. Більше було.

І це не єдина ДВК, де цифри не зійшлися. Перерахунок зробили вже в семи дільницях. І всюди виявлені практично одні й ті ж помилки. Мовляв, зіпсовані бюлетені члени ДВК порахували як дійсні.

Ростислав Капнін, кандидат у депутати до Надвірнянської ОТГ:

При офіційній подачі в протоколі їх було 30, при перерахунку - кількість доходила до 60-70, які були зараховані за дійсними.

Іван Федів, заступник голови Надвірнянської територіальної виборчої комісії:

Дійсно під час отримання протоколів ДВК і під час перерахунку було виявлено що люди неправильно підраховували голоси. Коли не ставилися галочку за партію, але проголосовано за кандидата - в такому випадку бюлетень є недійсним. Це все впливало на кінцевий результат, на голосування.

Кандидати в депутати не виключають, що така ж сама ситуація і на решті дільниць. Тож добиваються від ТВК, щоб ті провели перерахунок на всіх дільницях ОТГ. А ще замінили голову тервиборчкому. І Центральна виборча комісія таки його звільнила. Адже напередодні саме він влаштував сутичку з одним з кандидатів. Навіть довелося втрутитися поліції - зараз цю справу розслідують.

Тарас Бородач, кандидат у депутати до Надвірнянської ОТГ:

Сутичка із головою виникла тому що голова любим чином вирішив мене прибрати із спостереження за процесом повторного перерахунку голосів. Почав показувати нецензурні жести, посилати мене. Взяв мене за груди зробив боляче, бо ніготь впився і я рефлекторно відштовхнув, це все що відбулося.

Своє звільнення голова не коментує. А ось для перерахунку бюлетенів на всіх дільницях, наполягає, потрібна юридична підстава. Він впевнений, члени дільничих комісій не навмисно зараховували зіпсовані бюлетені як дійсні. Вся проблема в виборчому законодавстві.

Ярослав Лесюк, ексголова Надвірнянської ТВК:

Виборчий кодекс до місцевих рад, він потребує глобального опрацювання. Вибори при таких законах проводити не можна. Коли під час виборчого процесу міняться правила гри, дільничні комісії зорієнтуватися на поправки важко.

В Надвірнянській ТВК повідомляють, оголосити результати виборів зможуть не раніше як за п'ять днів. Втім, і це попередньо, адже представники місцевих партій вимагатимуть перерахувати усі бюлетені на усіх дільницях громади. І відступати, не збираються. Бо кожен голос може бути вирішальним.