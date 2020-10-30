Киев поставил пугающий антирекорд по коронавирусу [ Редактировать ]
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За сутки в столице зафиксировали 741 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.
Такое количество заболевших зафиксировано в Киеве первый раз за весь период эпидемии.
Отмечается, что с начала заболеваемости в столице лабораторно подтвердили 36 768 инфицированных COVID-19. 12 639 - выздоровели, 743 погибли (17 - за минувшие сутки). При этом, активных случаев зарегистрировано 23 386.
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки лабораторно подтвердили 8 312 случаев коронавирусной инфекции.
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