За сутки в столице зафиксировали 741 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.

Такое количество заболевших зафиксировано в Киеве первый раз за весь период эпидемии.

Отмечается, что с начала заболеваемости в столице лабораторно подтвердили 36 768 инфицированных COVID-19. 12 639 - выздоровели, 743 погибли (17 - за минувшие сутки). При этом, активных случаев зарегистрировано 23 386.

Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки лабораторно подтвердили 8 312 случаев коронавирусной инфекции.