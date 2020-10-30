"Оппозиционная платформа - За жизнь" добьется наказания для фальсификаторов выборов в Харькове и их покровителей [ Редактировать ]
Заявление Харьковского городского избирательного штаба ОПЗЖ
Выборы в Харькове прошли с грубейшими нарушениями. На многих участках бюллетени, которые по всем требованиям законодательства должны считаться испорченными и недействительными, засчитывались в пользу Блока Кернеса "Успешный Харьков". Голоса и протоколы "терялись", "исчезали" члены комиссий. Все эти нарушения были нами зафиксированы. Однако, вопреки закону, представителям нашей партии было отказано в возможности опротестовать эти подтасовки в суде.
27 октября в установленные законом сроки были подготовлены иски в суды по зафиксированным фактам. Представители партии обратились в Слободской и Основянский суды Харькова, чтобы оспорить решения участковых избирательных комиссий. Вопреки нормам избирательного законодательства, суды, которые во время выборов должны работать в круглосуточном режиме, оказались закрыты. На требования возобновить работу, представители судов ответили отказом. Факт этого грубейшего нарушения был зафиксирован в присутствие полиции.
В дальнейшем ситуация вовсе вышла за правовые рамки. Заявление представителей партии не приняли к рассмотрению на том основании, что сроки его подачи истекли. Это прямо указывает на наличие в действиях судебных чиновников преступного умысла.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" отказывается признавать эти незаконные действия и решения. Мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. По факту срыва работы судов и преступного бездействия судебных чиновников будет подано соответствующее заявление в Государственное бюро расследований.
Местные феодалы думают, что с помощью фальсификаций и беззакония они смогут удержаться при власти. Но мы добьемся справедливости и защитим голоса наших избирателей! Виновные в подтасовках и искусственном параличе судов понесут заслуженное наказание!
по теме
В Харьковский областной совет проходят пять партий - параллельный подсчет голосов
В "Слуге народа" отметили, что данные, обнародованные накануне членом ОИК от ОПЗЖ Ириной Ищенко, не соответствуют действительности
Президент Украины Зеленский обязан выполнять Конституцию и решения Конституционного Суда, а не преступно мстить судьям КС
Подстрекаемые властью ряда государств, которые осуществляют внешнее управление Украиной, больше не имеющие поддержки Украинского народа
В ряде участков Дарницкого района Киева "Победа Пальчевского" пыталась украсть голоса избирателей, проголосовавших за ОПЗЖ
При пересчете бюллетеней с избирательного участка №800188 в Дарницкой районной территориальной избирательной комиссии в ночь с 28 на 29 октября подтвердился факт кражи еще 29 голосов
"Кабмин возобновляет огромные выплаты членам набсоветов, усугубляя нищету собственного народа" - Медведчук
Запад "дожал" киевскую власть: невиданные преференции для варягов, введенных в руководящие органы украинских госпредприятий, возобновлены
Пересчет голосов в Дарницком районе Киева подтвердил кражу голосов у ОПЗЖ в пользу "Победы Пальчевского"
При пересчете бюллетеней с избирательного участка №800133 в Дарницкой районной территориальной избирательной комиссии был подтвержден факт кражи голосов у "Оппозиционной платформы - За жизнь"