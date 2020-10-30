Заявление Харьковского городского избирательного штаба ОПЗЖ

Выборы в Харькове прошли с грубейшими нарушениями. На многих участках бюллетени, которые по всем требованиям законодательства должны считаться испорченными и недействительными, засчитывались в пользу Блока Кернеса "Успешный Харьков". Голоса и протоколы "терялись", "исчезали" члены комиссий. Все эти нарушения были нами зафиксированы. Однако, вопреки закону, представителям нашей партии было отказано в возможности опротестовать эти подтасовки в суде.

27 октября в установленные законом сроки были подготовлены иски в суды по зафиксированным фактам. Представители партии обратились в Слободской и Основянский суды Харькова, чтобы оспорить решения участковых избирательных комиссий. Вопреки нормам избирательного законодательства, суды, которые во время выборов должны работать в круглосуточном режиме, оказались закрыты. На требования возобновить работу, представители судов ответили отказом. Факт этого грубейшего нарушения был зафиксирован в присутствие полиции.

В дальнейшем ситуация вовсе вышла за правовые рамки. Заявление представителей партии не приняли к рассмотрению на том основании, что сроки его подачи истекли. Это прямо указывает на наличие в действиях судебных чиновников преступного умысла.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" отказывается признавать эти незаконные действия и решения. Мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. По факту срыва работы судов и преступного бездействия судебных чиновников будет подано соответствующее заявление в Государственное бюро расследований.

Местные феодалы думают, что с помощью фальсификаций и беззакония они смогут удержаться при власти. Но мы добьемся справедливости и защитим голоса наших избирателей! Виновные в подтасовках и искусственном параличе судов понесут заслуженное наказание!