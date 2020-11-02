Президента Молдовы изберут во втором туре [ Редактировать ]
Источник: Sputnik Moldova
Бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской "Партии действия и солидарности" Майя Санду набирает 35,96% голосов избирателей на выборах президента, состоявшихся 1 ноября. Об этом сообщает ЦИК страны по итогам подсчета 99,67% бюллетеней.
За действующего президента Игоря Додона (на фото) проголосовали 32,74% избирателей.
Третье место у лидера "Нашей партии" и мэра города Бельцы Ренато Усатого - 16,94%.
Явка на выборах составила 42,76%. Для победы в первом туре кандидатам было необходимо заручиться поддержкой более 50% проголосовавших избирателей.
15 ноября в Молдове состоится второй тур выборов, в котором встретятся Санду и Додон.
Ранее сообщалось, что Додон хочет встретиться с Зеленским.
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