Бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской "Партии действия и солидарности" Майя Санду набирает 35,96% голосов избирателей на выборах президента, состоявшихся 1 ноября. Об этом сообщает ЦИК страны по итогам подсчета 99,67% бюллетеней.

За действующего президента Игоря Додона (на фото) проголосовали 32,74% избирателей.

Третье место у лидера "Нашей партии" и мэра города Бельцы Ренато Усатого - 16,94%.

Явка на выборах составила 42,76%. Для победы в первом туре кандидатам было необходимо заручиться поддержкой более 50% проголосовавших избирателей.

15 ноября в Молдове состоится второй тур выборов, в котором встретятся Санду и Додон.

Ранее сообщалось, что Додон хочет встретиться с Зеленским.