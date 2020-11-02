Не стоит ждать большой пользы и дохода от ресурса, который загружается полминуты, ведь никто не будет столько ждать. Мы расскажем, как нужно ускорять открытие страницы, и почему это очень важно для успешного лендинга.

Создать лендинг для партнерской программы казино сейчас достаточно просто, благо в интернете есть множество конструкторов с готовыми шаблонами. Однако, не всегда такой вариант является оптимальным, ведь перегруженный ресурс необязательно будет нравиться посетителям. Поэтому команда Gagarin Partners предлагает несколько способов, как можно ускорить загрузку сайта и повысить этим его конверсию.

Почему важен быстрый сайт

Все станет понятно, если посмотреть на статистику:

Каждая дополнительная секунда загрузки лишает вас 11% посетителей.

Долгое время открытия страницы уменьшает вероятность того, что человек останется и будет ждать на 16%.

Работая с медленным лендингом гемблинг партнёрской программы, 7% людей не идут до конца и не выполняют необходимые для вас действия.

Эти 3 пункта уже говорят о том, как важно оптимизировать свой сайт для заработка на партнерской программе Покердом с оплатой за регистрацию.

Скорость загрузки и ранжирование в поисковиках

Начиная с 2015 года Google начал включать время открытия страницы в рейтинг сайта, исходя из которого определяется его места в выдаче. Но до сих пор не все владельцы ресурсов заботятся об этом пункте, считая, что контент важнее, чем какие-то там технические вопросы. Если страница открывается медленно, то ПС это учтет и понизит рейтинг, из-за чего оказаться на первых строчках выдачи станет невозможно, что приведет к меньше посещаемости.

Как быстро должен открываться сайт

Здесь опять поможет статистика, но в этот раз посмотрим на отказы и преждевременные закрытия страницы до ее полной загрузки:

3-5 секунд – 32% отказов от работы с таким ресурсом.

6-10 – 106%.

Более 10 – 123% и выше.

Получаем, что скорость загрузки хорошего сайта с минимальным количеством преждевременных закрытий – всего 3 секунды. Особенно это важно для мобильных пользователей, которые заходят через 3G и 4G соединение. Проверить этот параметр можно через разные сайты, например, https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/.

Далее рассмотрим, что нужно для ускорения ресурса.

HTTP-запросы

Имеются в виду различные перелинковки, ссылки на сторонние ресурсы, рекламные интеграции и т.п. Конечно, перекрестные ссылки между страницами одного сайта партнерки казино должны быть, потому что они положительно влияют на ранжирование, но вот рекламы желательно поменьше. К тому же, нельзя допускать, чтобы места, куда ведёт линк, были нерабочими, так как это сильно замедлит открытие.

Стоит уделить внимание изображениям – они должны располагаться на том же хостинге, что и вся платформа. Не нужно перебарщивать с таблицами стилей, так как они тоже увеличивают время, как и скрипты.

Ответ сервера

Этот параметр напрямую зависит от DNS-провайдера, поэтому повлиять на него собственноручно не получится. Если становится понятно, что проблема замедленной работы именно в этом, то остаётся только одно – поменять DNS-провайдера.

Хостинг

Очень важный пункт, на котором многие решают сэкономить, но при этом теряют гораздо больше денег. В зависимости от выбранного тарифа, хостинг выдаёт определённые мощности своего оборудования, которые никак нельзя повысить оптимизацией вашего ресурса. В начале это ограничение не слишком заметно, но после того, как вырастет посещаемость, стоит присмотреться к более дорогим тарифам, с быстрым CPU, большим ОЗУ и широким каналом доступа.

Сжатие

В 2020 году 90% веб-серверов поддерживают такую возможность, и ей обязательно надо пользоваться. Достаточно поставить галочку или переключить ползунок, как встроенное программное обеспечение Gzip начнёт свою работу. Оно уменьшает объём кода в текстовых файлах, при этом совершенно не влияя на работоспособность и контент, зато время открытия лендинга гемблинг партнерки уменьшается.

Кэширование

Этот пункт настраивается самим владельцем сайта через файл .htaccess. Там необходимо прописать, сколько данные кэша будут храниться на устройстве посетителя. Для ресурса по арбитражу трафика в ПП казино мы рекомендуем ставить значение не менее 7 дней.

Изображения

Важный параметр, который заключается в оптимизации всех картинок на сайте. Чем они меньше, тем быстрее происходит загрузка и выше шанс того, что человек останется на странице и выполнит необходимые вам действия. Оптимизация сейчас делается очень просто через онлайн-ресурсы или посредством программ для ПК и смартфонов.

Ленивая загрузка

Здесь подразумевается настройка собственного сайта на приоритет открытия сверху вниз. Когда посетитель открывает страницу, он видит только ее верхнюю часть, поэтому важно, чтобы именно она была подготовлена в первую очередь, а все остальное можно подгрузить в тот момент, пока человек читает начало.

Плагины

Сейчас много различных дополнений, которые можно подключить к своему лендингу гемблинг ПП, но так ли они нужны. Пересмотрите список плагинов и вычлените из него те, которые без опасений можно отключить. Зачем заставлять движок обрабатывать 3 дополнения по оптимизации, 5 по социальным сетям, 10 по статистике, если можно выбрать по 1 в каждой категории. От этого платформа точно начнёт загружаться быстрее.

Следите за скоростью открытия, поддерживайте ее в надлежащем состоянии, и тогда снизите процент ухода посетителей до минимума. Каждый человек, посещающий вашу платформу, является потенциальной прибылью, поэтому не стоит терять просто из-за того, что не уделили достаточно времени оптимизации лендинга.