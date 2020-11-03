Нові подробиці терористичного нападу у Відні. За останніми даними, загинули четверо людей, 17 поранені. У місті нині триває антитерористична операція. Нагадаю, нападники розстріляли перехожих у середмісті австрійської столиці напередодні ввечері. Докладніше - Ольга Жидецька.

Напад стався в середмісті Відня. Це був вечір перед локдауном, тож багато мешканців австрійської столиці вирішили провести його у кав'ярнях і ресторанах. Спершу постріли почули поблизу головної синагоги. Храм уже був зачинений. Потім повідомили про напади й в інших місцях неподалік - загалом шість локацій. За словами очевидців, терористи бігали вулицями і цілили у перехожих та відвідувачів кафе.

Люди кинулися тікати з вулиць, дехто намагався заховатися всередині закладів.

Джиммі Ероглу, офіціант кафе:

Я був у ресторані, аж раптом туди заскочило кілька людей, вони кричали - "Не виходь, там стріляють". Я спершу подумав, що це кіно знімають, чи вони забагато випили. Але визирнув надвір і почув постріли. 15-20 пострілів. Ми замкнулися у кав'ярні.

Інформація про постраждалих надходила суперечлива. На ранок влада підтвердила чотири жертви. Загинули дві жінки, і двоє чоловіків. У тяжкому стані в шпиталях шестеро людей. Серед них поліцейський. У місті оголосили антитерористичну операцію. Одного нападника знешкоджено.

Карл Нехаммер, міністр внутрішніх справ:

Зловмисник був озброєний вибухівкою, згодом встановили, що це муляж, і автоматом. З'ясувалося також і те, що нападник був прихильником Ісламської держави. Ми проводимо інтенсивне розслідування, однак я не можу розкривати подробиць з міркувань безпеки.

Досі невідомо, чи мав терорист спільників. Правоохоронці припускають, нападників могло бути четверо. Поліцейські провели перші затримання і обшуки. Для охорони столиці залучили армію. У середмісті Відня закрили метро і зупинили громадський транспорт. Людей попросили залишатися вдома, а також скасували навчання у школах. Жителі австрійської столиці шоковані тим, що сталося. Але не здивовані.

Джозеф Ньюбауер, житель Відня:

Це безумство. Але чогось такого варто було очікувати. Відень - це велике місто. Париж, Берлін - це було лише питанням часу.

Надін, жителька Відня:

Дякувати Богу, я була вдома, коли це сталося. Але швидко дізналася про все через Інтернет. Це просто жахливо. Але, гадаю, передбачувано після того, що трапилося в інших країнах останніми роками.

Австрійський канцлер назвав цю атаку "огидним терактом".

Себастіян Курц, канцлер Австрії:

Із того, що ми бачимо, злочинці добре оснащені, у них є автоматична зброя. Усе підготували дуже професійно. Це справжній терористичний акт.

Відповідальність за цей злочин взяли на себе джихадисти, мовляв, - це розплата за участь Австрії в коаліції США проти Ісламської держави. Для країни це перший масштабний теракт від 1985 року. Тоді прихильники руху Фатх підірвали гранати та розстріляли пасажирів, які мали летіти до Тель-Авіва з віденського аеропорту. Світові лідери засудили кривавий напад. Співчуття та підтримку австрійцям висловив і український президент.