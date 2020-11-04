ЦВК назвала дати другого туру місцевих виборів [ Редактировать ]
Місцеві вибори - продовження. ЦВК назвала дати другого туру в 11 містах - там, де ніхто з кандидатів у мери не набрав більше як половину голосів.
Отже - Суми, Луцьк, Краматорськ і Кам'янець-Подільський обиратимуть собі голів - 15 листопада. А Львів, Ужгород, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Дрогобич і Бровари - 22.
Нагадаю, на сьогодні обраними вже визнали понад 9 тисяч депутатів місцевих рад і майже пів тисячі сільських, селищних і міських голів.
по теме
Уже цієї неділі в Україні пройдуть місцеві вибори. На Прикарпатті вони опинилися на межі зриву. Область залишилася без обласної територіальної виборчої комісії
Підрахувати усі голоси та встановити переможців виборів Центрвиборчком має не пізніше 6 листопада
99,4 % участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей
Другий тур виборів мерів у окремих містах може відбутися у грудні через можливі судові розгляди. Про це повідомляє Центральна виборча комісія
Инцидент произошел на автодороге Немешаево-Козинцы