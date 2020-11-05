Сьогодні українська сторона представить у Тристоронньої контактній групі так званий План спільних кроків. Документ пропонує створити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів уже в березні 2021. Для цього, насамперед, необхідно повністю припинити вогонь на фронті, вивести з окупованих територій російські війська і встановити український контроль над кордоном з Росією.

Обміняти утримуваних осіб "всіх на всіх" - згідно з планом, пропонують не пізніше середини грудня. Про це розповів голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за словами Кравчука, Київ розраховує на зустріч лідерів "нормандського четвірки" до кінця року, щоб вони оцінили процес імплементації відповідних домовленостей.