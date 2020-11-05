Запланували місцеві вибори і на окупованій частині Донбасу. На 31 березня. Цю дату Україна пропонує Тристоронній контактній групі у своєму плані спільних кроків. За ним до того часу війна на Донбасі має скінчитися. Які ще нюанси містить цей документ? Дивіться в матеріалі.

Подробиці мирного плану на Донбасі розповів голова делегації в Тристоронній контактній групі - Леонід Кравчук. Перше, що пропонують - це припинити бойові дії і провести повну демілітаризацію ОРДЛО.

За словами Кравчука, усі російські формування, найманців і зброю необхідно вивести з території на початку 2021.

Після цього Україна візьме під контроль кордон і забезпечить нормальну життєдіяльність.

Не пізніше середини грудня - обмін полоненими за принципом всіх на всіх.

Важливий пункт - відповідальність для осіб, які брали участь у війні проти України, і амністія для тих, хто не вчиняв злочинів. Для цього парламент має ухвалити відповідний закон.

Україна також пропонуватиме створити вільну економічну зону на Донбасі. За словами Кравчука, вона буде там до дві тисячі п'ятдесятого року. За цей час можна привести регіон до нормального стану.

План сьогодні мають направити координаторові Тристоронньої контактної групи - Гайді Ґрау.

Щоправда, речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявив: Росію це не влаштовує. Як і раніше, Москва наполягає: спочатку - вибори, а потім демілітаризація. Тобто вибори під окупацією.