ЦВК призначила голосування ще чергових містах [ Редактировать ]
Уже 15 українських міст дізналися, коли у них буде другий тур місцевих виборів. Напередодні їх було 11. Сьогодні ЦВК призначила голосування ще в чотирьох. 15 листопада обиратимуть голів - Одеса та Українка Київської області.
Дніпро і Кривий Ріг зроблять свій вибір на тиждень пізніше - 22 листопада. Станом на зараз обраними вже визнали понад 13 тисяч депутатів місцевих рад та майже 700 голів.
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