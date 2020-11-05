Уже 15 українських міст дізналися, коли у них буде другий тур місцевих виборів. Напередодні їх було 11. Сьогодні ЦВК призначила голосування ще в чотирьох. 15 листопада обиратимуть голів - Одеса та Українка Київської області.

Дніпро і Кривий Ріг зроблять свій вибір на тиждень пізніше - 22 листопада. Станом на зараз обраними вже визнали понад 13 тисяч депутатів місцевих рад та майже 700 голів.