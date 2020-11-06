214 випадків передачі нового COVID-19 від норки до людини зафіксували в Данії. Через це в країні вирішили не лише знищити близько 17 мільйонів тхорів, а й закрити на жорсткий карантин регіон на півночі країни - там мутацію коронавірусу виявили на понад 200 норкових фермах.

У науково-дослідному інституті Данії зазначили: мутований COVID-19 передається людям і ослаблює організм на вироблення антитіл, а це може стати причиною виникнення проблем при використанні вакцини.

Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. Загалом у країні функціонує близько 1100 норкових ферм.

Ханс Хенрік Джеппесен, фермер: