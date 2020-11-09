Несмачні ціни! Традиційний український фрукт - яблука - цього року нетрадиційно дорогі. Та й альтернативи - польського імпорту на ринках та магазинах теж небагато.

Що ж сталося з яблуками? Які ціни зараз, і яких - чекати взимку? Ірина Розова - питала.

Яблука, що по кишені не кожному українцю. Від асортименту - на прилавках - очі розбігаються. Утім, ціни цьогоріч кусаються, - кажуть як покупці, так і самі продавці.

Це "Гала" у нас вони по 18 гривень, це "Муцу" - вони в роздріб по 25, оптом - по 22, "Джонаголд" - така ж ціна і "Голден" така сама ціна 22-25.

Дешевше купити кілограм можна у фермерів. За продаж товару просто неба - вони платять меншу оренду, тому відповідно й ціни нижчі. Стартують від 9 гривень.

Яблуко 13-12 гривень "голден", "делишес", "чемпион", "джонатан" - погодні умови цього року були трошки не сприятливі, але яблука зародили.

На гурт ми торгуємо по 15 крупніші, по 12 дрібніші там по десять є отакі ціни і вони будуть дорожчати ціни.

Утім, такі розцінки - не межа. Продавці вже анонсують - подорожчання.

Відправляємось на південь країни - у "яблучне" серце українського фермерства. Раніше на цьому підприємстві на Херсонщині збирали до чотирнадцяти тон яблук на рік. Нинішній врожай - менший майже вполовину. Причина - погодні умови, нарікають фермери. Весняні заморозки та літня посуха.

Роман Рудий, завідувач фруктосховища:

Пішли отакі плями на сортах, яблука стали більш покарежені і поміняли свою форму товарність знизилась врази дуже багато відійшло на переробку - на соки, пюре.

Посприяв зростанню цін - ще й імпорт, який впав через пандемію, запевняють експерти. Зазвичай, з жовтня Україна постійно нарощувала його Обсяги. Але цьоріч заробітчани через закриті кордони не змогли виїхати на збір врожаю. Відтак, яблука з-за кордону стали майже "золотими".

Олег Пендзин, економічний експерт:

Тобто ми не будемо мати ефективно імпорту - він там надзвичайно дорогий і це говорить напевно ми будемо бачити здорожчання цін на яблука, тому що ціни достатньо серйозно відрізняються.

Водночас у нас яблука значно дешевші, ніж в сусідніх країнах.

Олег Пендзин, економічний експерт:

В Білорусі, зокрема всюди яблука дорожчі ніж в Україні і тому власне балансування імпорту не буде - він дорогий, так що я думаю, ми будемо бачити в найближчий час ріст цін на українські яблука.

А якщо порівняти з Угорщиною, Польщею та Іспанією - українські яблука дешевші у півтора-два рази. Підвищення ж цін на український продукт економісти прогнозують навесні, коли запаси вже майже вичерпаються.