У Мінську влаштували марш проти Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
У Мінську напередодні вийшли на марш проти Олександра Лукашенка близько двох тисяч пенсіонерів та медиків. Силовики мітингарів цього разу не чіпали, а ось дорожні інспектори зупиняли автівки, які сигналили на підтримку демонстрації. До акцій непокори укотре долучилися студенти університетів.
Водночас до загальнонаціонального страйку приєдналися працівники Белазу.
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