Поки влада шукає певний баланс, щоб зберегти і економіку, і здоров'я громадян - підприємці з острахом дивляться на перспективи нових карантинних обмежень. Ось, наприклад, що думають в Одесі.

Юрій Грейцер працює на невеликому одеському ринку - у нього магазин господарчих товарів. Чоловік каже, чимало колег не витримали весняного локдауну. Новий карантин, вважає Юрій, доб'є решту малого та середнього бізнесу.

Юрій Грейцер, приватний підприємець:

Делаем такие ассоциации: десять боровов, которые есть в Украине - они станут еще жирнее, а миллион "воробушков", которыми мы назовем частных предпринимателей - они просто должны умереть!

Економіст Олексій Якубовський не здивований побоюваннями. Нагадує: навесні держава створила антикоронавірусний фонд - зокрема й для підтримки підприємців, постраждалих від пандемії. Але гроші чомусь пішли не туди.

Сергій Якубовський, доктор економічних наук:

Посмотрите, что происходило весной в Европе: те компании, которые были вынуждены закрыться либо резко уменьшили обороты - они получали прямые дотации от государства. Пожалуйста: сделайте это, да? Этого сделано не было!

В Одеській облраді вважають: можливо, нові обмежувальні заходи й необхідні. Але водночас потрібна й підтримка від держави.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

И при этом все прекрасно понимают, что никакой поддержки, как они тогда обещали с три короба - что всех будем поддерживать, малый бизнес будем поддерживать - ничего они не выполнили, никого они не поддержали. Все прекрасно понимают, что в этот раз будет точно так же. Хотя сейчас ситуация намного серьезнее - и, может, эти меры сейчас были бы оправданы, только как людям объяснить? Люди спросят: что это было тогда? Почему мы вам должны верить сейчас?

Тож депутати припускають: тотальний локдаун чиновники не запроваджуватимуть - бо бояться масштабних протестів.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я уверен, что государство понимает, что полный локдаун - это дорога к третьему майдану. Я считаю, что нужно больше заниматься защитой здоровья населения, вводить лучшее оснащение больниц, открывать большее количество койко-мест и оснащать эти койко-места. А также если вводить даже какой-то половинчатый локдаун, или какие-то зоны вводить. Нужно: первое - обеспечить этим людям социальную защиту.

Однак поки в уряді анонсують обмежувальні заходи. А от як підтримуватимуть бізнес - поки мовчать.