Французькі вчителі закликали посилити карантин [ Редактировать ]
Запровадити додаткові карантинні обмеження у школах вимагали французькі вчителі. Педагоги вийшли на акцію протесту в Парижі. Нині країна знову на суворому карантині. Але школи працюють.
Викладачі кажуть у класних кімнатах збираються по три десятки дітей і про жодну дистанцію не йдеться. Тож від уряду вимагають - гарантувати безпеку і вчителям, і учням.
Кораль Бенеш, секретар Профспілки вчителів Франції:
Складається враження, що рішення чиновники ухвалюють навмання, жодного планування. Спершу все залишили, як є. Тепер уже говорять, що в старших класах на заняттях може сидіти лише половина учнів. Усі розуміють, що розповсюдження вірусу залежить від кількості школярів на уроках. Тож нехай таку норму запровадять для всіх класів.
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