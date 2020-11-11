Запровадити додаткові карантинні обмеження у школах вимагали французькі вчителі. Педагоги вийшли на акцію протесту в Парижі. Нині країна знову на суворому карантині. Але школи працюють.

Викладачі кажуть у класних кімнатах збираються по три десятки дітей і про жодну дистанцію не йдеться. Тож від уряду вимагають - гарантувати безпеку і вчителям, і учням.

Кораль Бенеш, секретар Профспілки вчителів Франції: