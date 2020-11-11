В Італії за добу ковід підхопили понад 35 тисяч людей, 580 померли. Схожа ситуація була пів року тому під час першої хвилі пандемії. Найбільше нових випадків заражень, майже 11 тисяч, у Ломбардії.

Напередодні ще п'ять регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику. Там мають зачинити бари, ресторани, а також обмежити міжміське пересування.

Медики заявили, якщо не запровадити національний карантин, за місяць можуть померти до 10 тисяч італійців.