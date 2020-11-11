Італію повторно накриває коронавірусом [ Редактировать ]
В Італії за добу ковід підхопили понад 35 тисяч людей, 580 померли. Схожа ситуація була пів року тому під час першої хвилі пандемії. Найбільше нових випадків заражень, майже 11 тисяч, у Ломбардії.
Напередодні ще п'ять регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику. Там мають зачинити бари, ресторани, а також обмежити міжміське пересування.
Медики заявили, якщо не запровадити національний карантин, за місяць можуть померти до 10 тисяч італійців.
по теме
В Італії оголосили комендантську годину - від 10 вечора до 5 ранку. Країну також поділять на "помаранчеву" та "червону" зони, де вводитимуть додаткові обмеження.
Ізраїль поступово виходить з другого загальнонаціонального карантину. Частково запрацювали школи та торгові центри. Але влада, як і раніше, уважно стежить за ситуацією, і почала запроваджувати точкові закриття
За минулу добу померло понад 9 тисяч найбільше від початку епідемії. Інфікувалися більш як 570 тисяч. Половина нових хворих у Європі
У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень майже три з половиною мільйони
У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень майже три з половиною мільйони