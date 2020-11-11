Чи запроваджувати в країні карантин вихідного дня сьогодні вирішуватиме уряд. У разі схвалення, з суботи до понеділка в Україні працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки включно з ветеринарними, АЗС та транспорт. Тож чи ефективним буде карантин на вікенди? Різні думки збирала - Ірина Розова.

"Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" - назва відомої вистави Михайла Старицького вже зовсім скоро може стати реальністю.

А точніше, не піти на вечорниці українці можуть вже цими вихідними. У столичному театрі Франка локдаун уже суттєво підкосив як театральні плани так і прибутки. З початком карантину кількість глядацьких місць тут скоротилася майже втричі, а от витрати залишилися незмінними.

Михайло Захаревич, генеральний директор Національного театру ім.Івана Франка:

Театральні вистави - це профілактика коронавірусу, чи вигідно нам це показувати? - Не зовсім, тому що ми втрачаємо так багато, що ці копійки, які ми заробляємо сьогодні, ми не спасаємось ними.

Працю трупи керівник державного театру називає "місіонерською". А от малий та середній бізнес дозволити собі такого ж не може. Особливо ті підприємці, для кого саме вікенд є найприбутковішим часом. Дарина керує баром у центрі столиці.

Мы работаем до 10 вечера, и к нам приходят в гости в восемь вечера, т.е. продуктивность идет два час.

Раніше бар був відкритий до опівночі. Але через карантин тепер працює до десятої. Про прибутки навіть не йдеться, - каже Дарина. Вимушені виживати - клієнтів стало менше, заробітків відповідно.

Дар'я Шаталова, керівниця бару:

Сейчас мы держимся так себе, а если мы не будем работать субботу-воскресенье, когда основная прибыль, - кто будет платить за аренду, зарплаты?

І подібні заклади продаж "на виніс" - не врятує

Дар'я Шаталова, керівниця бару:

Мы не кофейня, мы не маф, мы не будем на этом много зарабатывать. Я буду надеяться, что не закроют все таки.

Сподіваються на це й ті, хто працює у бьюті-сфері. Одночасно з театрами та барами свої двері для українців у вихідні можуть зачинити й салони краси.

Віка Писаренко, директорка салону краси:

Мастера уйдут в тень, будут ездить по домам и там государство не сможет контролировать, насколько выполняют санитарные требования.

Віка - директорка салону краси. Переживати часи карантину її бізнесу не просто важко, а ще й затратно! Індивідуальні засоби захисту тут використовували й до введення карантину. Але з настанням пандемії і маски й рукавички подорожчали майже втричі. Не дешева й оренда.

Віка Писаренко, директорка салону:

Работодатель, который сейчас платит налоги, вкладывается в бизнес, пытается всевозможными способами удержать сотрудников и так сверхлояльными условиями останется один на один с долгами и без будущого.

Ідею з карантином вихідного дня розкритикували в профільному комітеті Верховної ради. На сполох забила народна депутатка Євгенія Кравчук. Мовляв, музеї, театри і кінотеатри, які й так на межі виживання, автоматично втратять 50 відсотків прибутків.

Левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки. І це при тому, що якраз заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання всіх санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики. Тут намагаються зробити все, щоб і відвідувач був у безпеці, і заклад зберігся разом з працівниками.

Що ж до самих українців - одностайності немає. Хтось категорично проти вихідного локдауну, а хтось навпаки.

А чому тільки у вихідні дні? У всі інші дні ковід не діє? Так виходить? Тільки на вихідних він активний?

Якщо хоча б на ці два дні буде перерва контакту, можливо, ми будемо мати меншу кількість захворювань, і дай боже збережеться чиєсь життя - на це варто йти.

Як довго протримається карантин вихідного дня, якщо його запровадять, - поки невідомо. Володимир Зеленський спрогнозував, що на кілька тижнів. Все залежатиме від епідситуації та рішення міністрів.

Чи будемо сидіти на вихідних вдома уряд має вирішити вже завтра. У супроводі протестів.