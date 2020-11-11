У Києві за добу зафіксували 965 випадків інфікування коронавірусом [ Редактировать ]
10 611 випадків інфікування коронавірусом зареєстрували в Україні минулої доби. 191 пацієнт помер. Майже сім тисяч одужало, повідомляють у МОЗ. Найбільша кількість підтверджених діагнозів у Києві - 965. На Одещині - 705, на Київщині - 693.
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