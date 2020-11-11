Исследователи впервые представили доказательства присутствия в "космической паутине" горячего газа и смогли непосредственно измерить его температуру, сообщает cikavosti.com.

По мнению ученых, примерно 40% от обычной материи - из которой состоят звезды, планеты и галактики - все еще остаются невыявленными. Эта материя, согласно общепринятым взглядам, скрытая от нас в виде сверхгорячего газа в так называемых галактических нитях, или филаментах.

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Обнаружить этот газ очень сложно. Излучаемые им электромагнитные сигналы слабые, и это приводит к тому, что мы не можем увидеть около 40% вещества. В новом исследовании астрофизики показывают, что барионы горячего газа можно обнаружить по рентгеновскому излучению.

Используя пространственную корреляцию между положением волокон и связанным с ними рентгеновским излучением, ученые сделали то, чего до них никому не удавалось. Они впервые представили доказательства присутствия горячего газа в "космической паутине" и смогли непосредственно измерить его температуру.

Эти результаты подтверждают данные предыдущих исследований, проведенных той же исследовательской группой и основанных на косвенном обнаружении горячего газа в филаментах через его влияние на космическое микроволновое реликтовое излучение. Новая работа открывает путь для более подробного изучения материи в нашей Вселенной.

Ранее сообщалось, что в космосе "словили" странный радиосигнал и определили его источник.