Дело МН17: в Нидерландах продолжатся слушания [ Редактировать ]
В четверг, 12 ноября, в Нидерландах состоится очередное судебное заседание по делу сбития самолета рейса МН17 над Донбассом.
Начало заседания запланировано на 9:00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба суда.
Ожидается, что сторона обвинения отреагирует на запросы защиты в отношении расследования. Потом суд решит, какие запросы принимать.
Защита одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова, требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.
Напомним, правительство Нидерландов подало против России иск в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing. 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию причин авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что обвиняемый требует допросить Арсена Авакова.
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