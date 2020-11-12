В четверг, 12 ноября, в Нидерландах состоится очередное судебное заседание по делу сбития самолета рейса МН17 над Донбассом.

Начало заседания запланировано на 9:00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба суда.

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Ожидается, что сторона обвинения отреагирует на запросы защиты в отношении расследования. Потом суд решит, какие запросы принимать.

Защита одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова, требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Напомним, правительство Нидерландов подало против России иск в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing. 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый требует допросить Арсена Авакова.