Местные выборы ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: "Оппозиционная платформа - За жизнь" вытесняет "Слугу народа" с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы.

Так, "Оппозиционная платформа - За жизнь" на местных выборах победила в шести регионах, "Европейская солидарность" - в пяти, и только в четырех регионах победу одержала партия так называемого монобольшинства от "Слуги народа".

На выборах в Верховную Раду летом 2019 года "слуги народа" "взяли" 22 области, кроме двух восточных - Донецкой и Луганской, где победила "Оппозиционная платформа - За жизнь", и Львовской области ("Голос"). Однако продолжение политики Петра Порошенко в исполнении уже новой власти очень быстро разочаровало украинцев. Мир на Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные преступные реформы не были отменены, а провалы власти в борьбе с коронавирусом окончательно открыли глаза обществу на истинное лицо власти. Зеленский, открыто и явно продолжающий политику Порошенко, так и не смог объединить украинцев, вызвав кризис доверия и легитимности нынешней власти.

В итоге единственной партией, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой - "сшивание" страны, является "Оппозиционная платформа - За жизнь". Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане юго-востока Украины, которые еще год назад голосовали за "слуг народа", сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы. Благодаря такой позиции, наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй.

При этом важно отметить, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это не только партия юго-востока. Результаты в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой областях это подтверждают. В Киеве кандидат от нашей политической силы занял второе место на выборах мэра. Наши представители продолжают борьбу за пост мэра в Одессе, Николаеве и Херсоне. Таким образом, политика нашей партии поддерживается гражданами не только юга, востока, севера, но и центра и запада Украины.

У нашей партии есть мирный план, который согласован с Донецком, Луганском и Москвой и который поддержали европейские политики. Дальше нужна только политическая воля первого лица в Украине, которая, к сожалению, напрочь отсутствует.

Вопросы тарифов и создания новых рабочих мест - еще один приоритет, на котором акцентирует внимание "Оппозиционная платформа - За жизнь". Уже достигнуты договоренности с руководством РФ о снижении цен на газ и снятии санкций с отдельных украинских предприятий. Если бы этот процесс был обоюдным, здесь можно было бы достичь намного более серьезных результатов, которые дали бы серьезный толчок развитию экономики.

Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - единственной в мире вакцины, в очередь за которой выстроились более 50 стран мира. И еще один важный момент - это гуманитарная повестка дня. "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводит политику "сшивания" страны. Простыми словами, это политика сглаживания острых углов, расхождений в мировоззрении украинцев на западе и востоке страны.

Речь не только о том, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает стране, но и о том, что мы уже это делаем, находясь при этом в оппозиции. Пока прозападные партии ведут аморфную политику, активничая исключительно в соцсетях, "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет к людям, а руководство партии уже имеет на руках договоренности, которые после прихода к власти будут реализованы в интересах украинских граждан.

Согласно опросу КМИС, опубликованному на этой неделе, "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже вышла на первое место в рейтинге политических партий в целом по стране. Если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду, за нашу партия проголосовало бы 22,1% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились, за кого отдадут голоса. А вот "Слуга народа" опустилась на третье место с 18,7%. Неудивительно, что при таких показателях Владимир Зеленский говорит публично о возможном роспуске Верховной Рады, и такой запрос в обществе, несомненно, есть.

Разочарование политикой Президента и монобольшинства нарастает. И чем больше власть откладывает выборы в Раду, тем оглушительнее будет ее поражение на них.

Поражение властной команды, которая получила от Украинского народа беспрецедентный мандант на перемены, - это результат глубоко ущербной, националистической политики и провального курса в экономике и социальной сферах.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"