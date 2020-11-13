Ще більша інтрига зберігається в містах на півдні України. Одеса, Миколаїв, Херсон - боротьба там буде вкрай жорсткою.

Чи зможуть школярі навчатися рідними мовами? Чому щороку зростає кількість платних пляжів? Як припинити хаотичну забудову рекреаційних зон? Ці та інші питання одесити сьогодні обговорювали з опозиційними політиками на Дерибасівській. Торкнулися й болючого питання для Одеси - трагедії другого травня, яка й досі не розслідувана.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Те, кто сегодня игнорирует привлечение к ответственности тех нелюдей, которые стали причиной смерти славных одесситов - я считаю, они не имеют права ни на какое будущее.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я сегодня ночью приехала к вам с Донбасса и от всей души передаю вам слова поддержки, слова любви, потому что Одесса и Донбасс всегда были вместе, всегда уважали и поддерживали друг друга!

У багатьох українських містах, зокрема й в Одесі, поширена думка, що все вирішується в столиці. Депутати пояснюють: це не так, багато залежить від рішень на місцях.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Баланс между центральной властью и местной, он обязательно должен быть и должно быть уважительное отношение центральных органов власти к местным - поскольку они среди людей, они выполняют очень важные функции. А местная власть должна считаться с центральной, если та нормально к ней относится, и вот эта вот дорога с двухсторонним движением, она должна быть. Поэтому кивание на Центральную власть - это беспомощность, если мэр колотится за дело, если он отстаивает интересы своего города, стучится в кабинеты все получится.

Надважливим опозиціонери вважають соціальну орієнтованість міських бюджетів. Бо саме завдяки цьому - влада зможе адресно допомагати і жителям міста, і підтримувати лікарні.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":