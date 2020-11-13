В Одесі депутати від "Опозиційної платформи - За життя" обговорили проблеми жителів міста [ Редактировать ]
Ще більша інтрига зберігається в містах на півдні України. Одеса, Миколаїв, Херсон - боротьба там буде вкрай жорсткою.
Чи зможуть школярі навчатися рідними мовами? Чому щороку зростає кількість платних пляжів? Як припинити хаотичну забудову рекреаційних зон? Ці та інші питання одесити сьогодні обговорювали з опозиційними політиками на Дерибасівській. Торкнулися й болючого питання для Одеси - трагедії другого травня, яка й досі не розслідувана.
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Те, кто сегодня игнорирует привлечение к ответственности тех нелюдей, которые стали причиной смерти славных одесситов - я считаю, они не имеют права ни на какое будущее.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Я сегодня ночью приехала к вам с Донбасса и от всей души передаю вам слова поддержки, слова любви, потому что Одесса и Донбасс всегда были вместе, всегда уважали и поддерживали друг друга!
У багатьох українських містах, зокрема й в Одесі, поширена думка, що все вирішується в столиці. Депутати пояснюють: це не так, багато залежить від рішень на місцях.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Баланс между центральной властью и местной, он обязательно должен быть и должно быть уважительное отношение центральных органов власти к местным - поскольку они среди людей, они выполняют очень важные функции. А местная власть должна считаться с центральной, если та нормально к ней относится, и вот эта вот дорога с двухсторонним движением, она должна быть. Поэтому кивание на Центральную власть - это беспомощность, если мэр колотится за дело, если он отстаивает интересы своего города, стучится в кабинеты все получится.
Надважливим опозиціонери вважають соціальну орієнтованість міських бюджетів. Бо саме завдяки цьому - влада зможе адресно допомагати і жителям міста, і підтримувати лікарні.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Ситуация с пандемией нарастает и можно решить ее только кардинальными методами в части резкого увеличения финансирования медицинской сферы, в части решения вопроса о закупке вакцины. Если говорить о других проблемах - их огромное множество стоит перед нашим славным городом, но главная задача - это действительно вернуть в Одессу мир, уверенность, убрать разделение на своих и не своих.
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