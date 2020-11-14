Финансовые средства из "коронавирусного фонда", выделенные на дорожное строительство, были присвоены шестью компаниями, которые регулярно выигрывают тендеры по программе "Большого строительства". Об этом сообщил экс-заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Уманских.

Со времени развертывания программы "Большого строительства" требования к тендерной документации сменились.

По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%.

Отмечается, что по подсчетам Уманского на все выигранные тендеры компании получили 36 миллиардов гривен. Также он добавил, что Украина двигается к "экономическому армагеддону".

Фото: Facebook

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