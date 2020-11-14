"Коронавирусное" строительство: отрылась завеса освоения эпидемических денег [ Редактировать ]
Финансовые средства из "коронавирусного фонда", выделенные на дорожное строительство, были присвоены шестью компаниями, которые регулярно выигрывают тендеры по программе "Большого строительства". Об этом сообщил экс-заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Уманских.
Со времени развертывания программы "Большого строительства" требования к тендерной документации сменились.
По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%.
Отмечается, что по подсчетам Уманского на все выигранные тендеры компании получили 36 миллиардов гривен. Также он добавил, что Украина двигается к "экономическому армагеддону".
Фото: Facebook
Читайте также, в течении недели из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 млн грн на восстановление автодорог государственного значения.
по теме
З Дорожнього фонду забрали майже 900 мільйонів гривень на обладнання ліжок киснем
В ведомстве прокомментировали возможное введение локдауна и назвали его последствия
Куди перенаправлять мільйони і чому досі немає такої необхідної українцям онкологічної лабораторії?
Українців обурила історія з розподілом коштів - гроші, які мали піти на лікування онкохворих, пустили на дороги
Чому на медицину з "коронавірусного" фонду витратили найменше з-поміж усіх статей витрат?