В течение недели из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 млн грн на восстановление автодорог государственного значения. При этом на прошлой неделе было выделено лишь 9,5 млн грн финансовой помощи в виде больничных.

Об этом свидетельствуют данные о распределении средств из коронавирусного фонда по состоянию на 10 ноября.

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Отмечается, что всего размер кассовых расходов из "ковидного" фонда в виде больничных составляет 1 737 млн ​​грн, финансовой помощи безработным - 6 782,1 млн грн.

3 198,4 млн грн было потрачено на доплаты медицинским работникам и 2 469,7 млн грн пошли на дополнительные выплаты военным и полицейским.

На ремонт больниц было потрачено 1 680,0 млн грн (цифра не изменилась, по сравнению с прошлым отчетным периодом), тогда как на восстановление дорог из того же коронавирусного фонда потратили уже 20 216,7 млн грн.

Ранее сообщалось, что коронавирусный фонд потерял более половины финансов.