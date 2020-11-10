Из коронавирусного фонда на дороги потратили более миллиона за неделю [ Редактировать ]
В течение недели из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 млн грн на восстановление автодорог государственного значения. При этом на прошлой неделе было выделено лишь 9,5 млн грн финансовой помощи в виде больничных.
Об этом свидетельствуют данные о распределении средств из коронавирусного фонда по состоянию на 10 ноября.
Отмечается, что всего размер кассовых расходов из "ковидного" фонда в виде больничных составляет 1 737 млн грн, финансовой помощи безработным - 6 782,1 млн грн.
3 198,4 млн грн было потрачено на доплаты медицинским работникам и 2 469,7 млн грн пошли на дополнительные выплаты военным и полицейским.
На ремонт больниц было потрачено 1 680,0 млн грн (цифра не изменилась, по сравнению с прошлым отчетным периодом), тогда как на восстановление дорог из того же коронавирусного фонда потратили уже 20 216,7 млн грн.
Ранее сообщалось, что коронавирусный фонд потерял более половины финансов.
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