Допомога агробізнесу. Коронакриза та погодні умови поточного року істотно вплинули на кількість зібраного українськими аграріями врожаю. Рятувати ситуацію взялися вітчизняні виробники мінеральних добрив. Як саме?

Пандемія, фінансова криза та аномальна посуха стали справжнім іспитом для аграріїв усіх країн. Неврожай, а на додачу ще й закриті кордони позначилися і на гаманцях українських фермерів.

Володимир, аграрій:

Не було дощів - засуха повна. Рахуйте, зимовий цикл - без снігу. Весняний цикл - там трошки дощів, які не допомогли. Літній цикл - знову таки, засуха велика.

Зарадити ситуації та покращити показники врожайності навіть попри примхи природи можна своєчасним внесенням мінеральних добрив, - діляться секретами фермери.

Володимир, аграрій:

Самі добрива - вони відіграють, звичайно, велику роль. Тому що це одна із складових, як кажуть, всього землеробства. Треба внести добрива, треба обробити. Треба вчасно їх внести.

Костянтин Кінжалов, аналітик ринку мінеральних добрив ІА "Інфоіндустрія":

У зв'язку з посухою, яка йде в Україні, наприклад, цього року, а також зі зміною кліматичних умов йде така тенденція, що аграрії закуповують більше саме рідких добрив. Це стосується, як азотних добрив, так і рідких комплексних добрив.

На поміч українським фермерам із закупівлею добрив цього року прийшов приватний бізнес. OSTCHEM RETAiL та 6 банків запропонували аграріям партнерські програми кредитування. Кошти спрямовуються на купівлю добрив вітчизняного виробництва. Найбiльш популярнi в Україні - традицiйнi добрива: амiачна селiтра, амiак та карбамiд.

Андрій Дольчанін, начальник управління з розвитку агробізнесу АТ "Банк Альянс":

Так как это партнерская программа, то мы в большей степени на этом сконцентрированы - выделен менеджер, работает с конкретным клиентом. Тут очень сжатые сроки: обычно это до 5 рабочих дней - от момента предоставления, до получения средств.

Ідея в тому, що фермер бере позику на купівлю добрив у "низький" сезон за вигідними цінами, пізніше продає урожай у "високий". І лише потім віддає кредит.

Євген Хуриленко, керівник проєкту OSTCHEM RETAiL:

Только на удобрениях сэкономили порядка 1200-1400 гривен - это не считая того, что им не пришлось продавать урожай, который подорожал за это время процентов на 25-30, в зависимости от культуры. Т.е. это колоссальный эффект, который не измеряется ни в каких процентных ставках за тот кредит, который они переплатили за 3-4 месяца.

Олег Арестархов, керівник із корпоративних комунікацій Group DF:

В этом году, малые и средние фермеры на собственном опыте убедились, насколько комфортно работать напрямую с украинскими производителями. Очень важный момент, что все заводы OSTCHEM гарантируют хорошее качество удобрений, которые полностью отвечают международным стандартам, в отличие от импортера, где очень много фальсификата.

Програм кредитування - кілька. Із термінами від 3 до 18 місяців. За заниженою ставкою. Адже часткову компенсацію за кредитними відсотками фермер отримує від виробника міндобрив.