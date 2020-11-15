Як проходять вибори президента у Молдові [ Редактировать ]
Вибори сьогодні і в Молдові. У другому турі країна обирає президента. Боротьба точиться між чинним главою держави Ігорем Додоном та фавориткою першого туру - проєвропейською кандидаткою - Маєю Санду. На сьогоднішньому голосуванні відзначають високу активність виборців на закордонних дільницях. За пів дня там проголосувало більше людей, ніж у першому турі загалом. А тоді було 11% від загального числа виборців. Думки ж молдован щодо майбутнього країни - розділилися.
Василь, житель Молдови:
Буду голосовать за Майю Санду. Заранее скажу, потому что она единственній на данній момент честнейший человек, которій может вівести страну из данной ситуации. Из данного кризиса. Сплошное воровство и страна корумпирована уже до невозможности.
Надія, жителька Молдови:
Дело в том что, если останется Додон, я считаю, что не будет хуже. А если будет Майя Санду, то это уже будет, очень тяжелая жизнь будет.
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