Вибори сьогодні і в Молдові. У другому турі країна обирає президента. Боротьба точиться між чинним главою держави Ігорем Додоном та фавориткою першого туру - проєвропейською кандидаткою - Маєю Санду. На сьогоднішньому голосуванні відзначають високу активність виборців на закордонних дільницях. За пів дня там проголосувало більше людей, ніж у першому турі загалом. А тоді було 11% від загального числа виборців. Думки ж молдован щодо майбутнього країни - розділилися.

Василь, житель Молдови:

Буду голосовать за Майю Санду. Заранее скажу, потому что она единственній на данній момент честнейший человек, которій может вівести страну из данной ситуации. Из данного кризиса. Сплошное воровство и страна корумпирована уже до невозможности.

Надія, жителька Молдови: