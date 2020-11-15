У Нью-Йорку встановили головну різдвяну ялинку. Лісова красуня близько 22 метрів заввишки і важить майже 11 тонн. Святкові вогники на ній засвітять 2 грудня, але цього року - без глядачів.

До того часу декоратори мають розвісити на гілках майже 8 кілометрів дротів із ліхтариками, а також прилаштувати на верхівку гігантську кришталеву зірку.