Помер Роман Віктюк: знаменитий режисер хворів на коронавірус [ Редактировать ]
На 85-му році життя помер режисер Роман Віктюк. Про це повідомили у його театрі, в Москві. Віктюк - народився у Львові, навчався в Інституті театрального мистецтва в Росії.
Згодом повернувся до України та працював у Львові та Києві. У 1991 році Роман Віктюк створив театр свого імені в Москві, там він був і головним режисером, і художнім керівником.
Наприкінці жовтня стало відомо, що його ушпиталили з коронавірусом.
по теме
Prev Next
17 ноября 2020 12:06 Короткая стрижка и очки: Брежнева шокировала снимком из молодости
Известная артистка Вера Брежнева рассказала о том, как обрела сою женственность
13 ноября 2020 19:40 Сергея Светлакова госпитализировали: что известно о состоянии артиста
Известного российского шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали
13 ноября 2020 11:58 Звезда "Х-Фактора" Филипп Левшин умер после операции
У него остановилось сердце
08 ноября 2020 22:21 "Круг сужается": известный украинский телеведущий заболел COVID-19
Известный украинский шоумен и телеведущий заболел коронавирусом