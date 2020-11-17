На 85-му році життя помер режисер Роман Віктюк. Про це повідомили у його театрі, в Москві. Віктюк - народився у Львові, навчався в Інституті театрального мистецтва в Росії.

Згодом повернувся до України та працював у Львові та Києві. У 1991 році Роман Віктюк створив театр свого імені в Москві, там він був і головним режисером, і художнім керівником.

Наприкінці жовтня стало відомо, що його ушпиталили з коронавірусом.