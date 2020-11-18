Митницю заполонила контрабанда, її масштаби зросли в рази. Тільки на Галицькій митниці, яку нещодавно очолив вінничанин Ярослав Скоромний, за останні два тижні бюджет недоотримав 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє журналіст Євген Плінський у своєму телеграм-каналі "Грязные игры". "

За останні два тижні роботи нового начальника Ярослава Скоромного на посаді начальника Галицької митниці недобір до бюджету склав 300 млн. грн.", - повідомив Плінський.

Плінський заявляє, що, як мінімум, 11 фур з товаром на 2-2,5 мільйона доларів під виглядом порожніх пройшли через державний кордон. Власники вантажу сплатили 30-35 тисяч доларів готівкою за кожну.

За даними журналіста, з 1 листопада в.о. начальника Галицької митниці став Ярослав Скоромний, якого вважають людиною Продана-Гройсмана. Скоромний сам з Вінниці, свого часу був заступником начальника Львівської митниці і начальником управління по боротьбі з контрабандою, коли Мирослав Продан очолював ДФС. "Саме Скоромний курував всі схеми на Львівській митниці в касу "Вінницьких"", - заявив Плінський.

Журналіст зазначає, що колишній голова Держмитслужби Максим Нефьодов після запуску Нової митниці викинув Ярослава Скоромного з системи, проте пізніше новопризначений в.о. митниці Євген Єнтіс навпаки повернув його.

Графік надходження митних зборів 2019-2020 рр.

Слова Плінського про небачені об’єми контрабанди на Галицькій митниці підтверджує сюжет програми "Гроші". Журналісти разом з керівником Департаменту протидії контрабанді Держмитслужби Ігорем Резником стали свідками того, як через кордон намагалися перевести фуру з підробленими документами на вантаж.

"У документації йшлося про те, нібито вантажівка перевозить плитку, проте після огляду вантажу було виявлено одяг світових брендів та сантехніку. Вартість вантажу занижена в багато разів. Тільки з однієї такої фури бюджет недоотримав 15 мільйонів гривень", – говориться в сюжеті "Грошей".

У розмовах митники говорять про те, що начальник Львівської митниці Ярослав Скоромний змушує збирати кошти з контрабандистів для нібито передачі коштів в Офіс Президента щомісяця. Тому на Галицькій митниці ввімкнули зелене світло через "чорну касу" всім контрабандистам країни.

Нагадаємо, у березні 2020 року з трибуни Верховної Ради, президент Володимир Зеленський заявив, що контрабанда відправила митницю в нокаут. Тож, тепер можна сміливо стверджувати, що контрабандисти похоронили реформу Державної митної служби остаточно.