Лікарняна криза в Черкасах. Місцеві чиновники не можуть налагодити роботу лікарень у розпал епідемії. Не вистачає приміщень та ліжок. Починають екстрено розгортати шпиталі на базі інших лікувальних закладів.

При цьому, місто відмовляється йти на карантин, а мер проблему ігнорує. Тему продовжать мої колеги.

Ця історія з Черкас сколихнула країну минулого тижня. У хворої на коронавірус Наталії Кіркічі посеред ночі розпочалися перейми. Не гаючи часу на виклик швидкої, чоловік повіз її до обласної лікарні.

Олександр Кіркіча, чоловік породіллі:

Ніхто не відчиняв. Схватки все були частіше і частіше. Дружина вже почала казати мені, що вона зараз буде народжувати. Що дитина вже спускається. Я не витримав і побіг іще раз на центральний вхід. Просив про допомогу. Говорив, що дружина в мене народжує. Будь ласка, допоможіть, зробіть що-небудь.

Та поки бригада медиків одягала захисні костюми та готувалася прийняти Наталію, вона народила дитину на порозі, о пів на п'яту ранку. Двері лікарні відчинилися, коли батько тримав новонароджену дівчинку на руках.

Олександр Кіркіча, чоловік породіллі:

Таке пережити… Ми таке навіть не могли представити навіть у страшному сні. Я просто як її чоловік. Опинився в такій ситуації.

Ця скандальна історія є результатом відсутності зрозумілого алгоритму дій у часи коронавірусу для пацієнтів. І рішення міських чиновників не додають ясності. Минулого тижня черкаські посадовці на чолі із мером Анатолієм Бондаренком перепрофілювати один із пологових будинків під COVID-19. Лікарі обурені.

Сергій Цимбаліст, в.о. завідувача відділення гінекологічних хворих Черкаського пологового будинку №2:

Акушерсько-гінекологічна служба це дуже вузькопрофільний напрямок. І надати якісну допомогу цим людям, які будуть потребувати спеціальних знань, спеціальних навиків працювання з спеціальним обладнанням, ми не надамо, ми не маємо зробити так, щоб пацієнту було гірше.

Із чотирьох відділень пологового примусово виписали всіх породіль. І медики, і пацієнти навіть на мітинги виходили із закликом до міського голови не чіпати пологовий будинок.

З одного боку кількість хворих на коронавірус постійно зростає, а в інфекційних лікарнях бракує місць. З іншого, що робити нековідним пацієнтам, для багатьох з яких потрапити в лікарню - проблема. І на цьому тлі черкаський мер Анатолій Бондаренко, який сам підхопив коронавірус, приймає доволі суперечливе рішення: ігнорувати рішення кабміну і не вводити в місті "карантин вихідного дня".

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

В магазинах у будній день сформуються великі черги. Тому що люди працюють, а після 5 їм потрібно буде купити речі, потрібно буде купити продукти. Це все призведе до більшого зараження.

Передвиборчий гонор мер в уряді не оцінили. Там кажуть: рішення центральної влади - обов'язкове для виконання місцевою. А недотримання карантинних правил призведе до трагічних наслідків.

Позицією мера Черкас пана Бондаренка обурений і президент. Володимир Зеленський каже: чиновники готові свої виборчі амбіції поставити вище інтересів людей.

Володимир Зеленський, президент України:

У деяких мерів, на жаль, і я це констатую - продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості, та інколи дійсно непопулярні кроки, тому що боремось не за рейтинги.

За вказівкою Анатолія Бондаренка, місто й надалі ігнорує карантинні настанови. А вся медична система Черкас - тріщить по швах. І не лише вона. Днями від тепла відімкнули дитячу лікарню, два дитсадки та школу. Десятки дітей мерзнуть через аварійні відключення.