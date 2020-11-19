До 7 декабря, Украина подпишет соглашение с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Поставки будут разделены на несколько траншей.

Первое соглашение - о технической необходимости от Украины - будет подписано до 27 ноября.

Подписание условий сотрудничества состоится до 7 декабря.

"Планируется, что Украина получит будущую вакцину против коронавируса несколькими траншами. Объем первого транша от COVAX составит почти 1,2 миллиона доз", - сказал Степанов.

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