Украина получит вакцину COVAX: сколько будет траншей [ Редактировать ]
До 7 декабря, Украина подпишет соглашение с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Поставки будут разделены на несколько траншей.
- Первое соглашение - о технической необходимости от Украины - будет подписано до 27 ноября.
- Подписание условий сотрудничества состоится до 7 декабря.
"Планируется, что Украина получит будущую вакцину против коронавируса несколькими траншами. Объем первого транша от COVAX составит почти 1,2 миллиона доз", - сказал Степанов.
Читайте также, кто будет в приоритете первого этапа прививки.
по теме
Знаменитый украинский врач после долгой борьбы с коронавирусом скончался
Украина получит вакцину от коронавируса по глобальному механизму COVAX траншами
В пятницу, 19 ноября, директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил против закрытия школ
Под Сумами произошел несчастный случай. Женщина с подозрением на коронавирус скончалась на пороге больницы
В Одесской области говорят о возможном коллапсе из-за коронавируса