Пандемія та ринок праці: в Одесі кількість безробітних збільшилася втричі - яких фахівців шукають роботодавці [ Редактировать ]
Втрати, яких зазнає вітчизняний бізнес, безпосередньо впливають на рівень безробіття. Наскільки побільшало шукачів вакансій та які саме спеціальності мають попит - про це дивіться на прикладі Одеси.
Одесит Ігор раніше працював конструктором у будівельній компанії. Навесні втратив роботу через карантин. І з червня - на обліку в міському центрі зайнятості. Хоче й надалі проєктувати споруди.
Ігор, житель Одеси:
Так як пандемія торкнулася всіх сфер діяльності в Україні і не тільки на даний момент активних таких вакансій вільних немає!
У центрі зайнятості кажуть - від початку пандемії кількість людей, які звернулися по допомогу, збільшилася втричі. А от вакансій, навпаки - поменшало удвічі. Найчастіше роботодавці шукають водіїв, дорожніх робітників та медичний персонал.
Ірина Юшкова, заступник директора Одеського міського центру зайнятості:
На сьогоднішній день на одну вакансію претендує три-чотири кандидати. Найбільше труднощів в працевлаштуванні сьогодні у державних службовців, у представників таких професій як юристи, економісти, також певні труднощі мають інженери.
Зростання безробіття в Одеській облраді пов'язують із весняним жорстким локдауном. Мовляв, саме через нього розорилося чимало підприємств.
Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Это основная причина: на тот момент это было абсолютно необоснованно. Кроме того, они не предусмотрели никакие выплаты, никакую помощь бизнесу - как это было сделано в западных, в развитых странах. И все это накладывается на пандемию. Вот это в совокупности дает такие ужасающие и катастрофические результаты по безработице. И люди сейчас не могут уехать за границу на заработки! То есть раньше они могли уехать и заработать хоть какую-то копейку за рубежом - сейчас это стало большой проблемой! Поэтому люди, естественно, идут регистрироваться, чтоб получать какие-то пособия мизерные. Чтобы хоть как-то свести концы с концами.
Робочі місця, - кажуть депутати, - можуть з'явитися за умов сприятливого бізнес-клімату, але наразі самі ж бізнесмени не знають, яких обмежень їм чекати від влади. Тож мітингують по всій країні.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Никакие меры не принимаются, и то, что мы видим: вот говорю вам еще один прогноз - то, что мы видим сегодня - это, в принципе, организованные и нормальные, мирные протесты под зданием Кабинета министров, под Верховной Радой, которые устраивают бизнесмены. А вот когда эти протесты начнут устраивать реально люди безработные, которым нечего есть, которые поставлены на грань бедности и выживания - вот тогда действительно эти протесты могут привести к кровопролитию.
В Одеському центрі зайнятості закликають не втрачати надію.
Тетяна Канава, директор Одеського міського центру зайнятості:
Якщо хтось залишився без роботи - ми радимо звертатися, ми завжди допоможемо!
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