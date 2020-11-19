Втрати, яких зазнає вітчизняний бізнес, безпосередньо впливають на рівень безробіття. Наскільки побільшало шукачів вакансій та які саме спеціальності мають попит - про це дивіться на прикладі Одеси.

Одесит Ігор раніше працював конструктором у будівельній компанії. Навесні втратив роботу через карантин. І з червня - на обліку в міському центрі зайнятості. Хоче й надалі проєктувати споруди.

Ігор, житель Одеси:

Так як пандемія торкнулася всіх сфер діяльності в Україні і не тільки на даний момент активних таких вакансій вільних немає!

У центрі зайнятості кажуть - від початку пандемії кількість людей, які звернулися по допомогу, збільшилася втричі. А от вакансій, навпаки - поменшало удвічі. Найчастіше роботодавці шукають водіїв, дорожніх робітників та медичний персонал.

Ірина Юшкова, заступник директора Одеського міського центру зайнятості:

На сьогоднішній день на одну вакансію претендує три-чотири кандидати. Найбільше труднощів в працевлаштуванні сьогодні у державних службовців, у представників таких професій як юристи, економісти, також певні труднощі мають інженери.

Зростання безробіття в Одеській облраді пов'язують із весняним жорстким локдауном. Мовляв, саме через нього розорилося чимало підприємств.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это основная причина: на тот момент это было абсолютно необоснованно. Кроме того, они не предусмотрели никакие выплаты, никакую помощь бизнесу - как это было сделано в западных, в развитых странах. И все это накладывается на пандемию. Вот это в совокупности дает такие ужасающие и катастрофические результаты по безработице. И люди сейчас не могут уехать за границу на заработки! То есть раньше они могли уехать и заработать хоть какую-то копейку за рубежом - сейчас это стало большой проблемой! Поэтому люди, естественно, идут регистрироваться, чтоб получать какие-то пособия мизерные. Чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Робочі місця, - кажуть депутати, - можуть з'явитися за умов сприятливого бізнес-клімату, але наразі самі ж бізнесмени не знають, яких обмежень їм чекати від влади. Тож мітингують по всій країні.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Никакие меры не принимаются, и то, что мы видим: вот говорю вам еще один прогноз - то, что мы видим сегодня - это, в принципе, организованные и нормальные, мирные протесты под зданием Кабинета министров, под Верховной Радой, которые устраивают бизнесмены. А вот когда эти протесты начнут устраивать реально люди безработные, которым нечего есть, которые поставлены на грань бедности и выживания - вот тогда действительно эти протесты могут привести к кровопролитию.

В Одеському центрі зайнятості закликають не втрачати надію.

Тетяна Канава, директор Одеського міського центру зайнятості: