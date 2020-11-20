У ЄС розкритикували визнання Росією документів отриманих на території ОРДЛО [ Редактировать ]
Європейський союз розкритикував рішення Кремля про визнання документів і реєстрацій транспортних засобів, виданих жителям ОРДЛО, - про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ.
Дії Кремля вважають ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
Також у ЄС заявили: очікують, що Москва утримається від кроків, які перешкоджають поверненню непідконтрольних Києву територій до складу України, і виконає Мінські угоди.
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