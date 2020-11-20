Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что правильное решение для украинцев - наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный локдаун. Это связано с тем, что число инфицированных коронавирусом украинцев будет расти. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Лично мое мнение, что "карантин выходного дня" - это полумера. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее трех недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса.

"Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", - сказал заместитель министра.

Геращенко напомнил, что за последние сутки количество больных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч. По его мнению, эта цифра будет увеличиваться.

Правильное решение - наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин. Все остальное - это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек в день.

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