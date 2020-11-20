Медичний заклад компенсує пацієнту гроші за ліки - в.о. голови Нацслужби здоров'я [ Редактировать ]
У п'яницю ввечері, 20 листопада під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" виконуючий обов'язки голови Нацслужби здоров'я Андрій Віленський розповів про покупку ліків пацієнтом і повернення коштів йому від медзакладу.
Дуже часто пацєнти купують ліки, перебуваючи у лікарні, це не повинно бути, тому що тариф передбачає достатнью коштів на кожного пацієнта. Якщо є такі випадки, то заклад повинен компенсувати пацієнту кошти.
Також Віленскький додав, що пацієнт, який самостійно заплатив за ліки може звернутися до НСЗУ за гарячою лінією.
У випадку виявлення випадків оплати пацієнтом ліків, він має право зателефонувати до контакт-центру "16-77" і ми документуємо випадок, а також беремо пояснення від медичного закладу.
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